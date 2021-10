Cannizzaro: «Il ticket Occhiuto-Spirlì? Non è escluso che si rimetta tutto in discussione»

LAMEZIA TERME «Forza Italia è il primo partito in Calabria e insieme alla seconda lista riconducibile al partito, Forza Azzurri è a poco meno del 30%». Il deputato forzista Francesco Cannizzaro celebra così ai microfoni de L’altro Corriere Tv l’ormai certa vittoria del centrodestra e di Forza Italia, locomotiva della coalizione.

«Sono provato ma contento, la campagna elettorale è stata intensissima, insieme a Occhiuto abbiamo spiegato che stavolta vogliamo fare sul serio nel cambiare la Calabria. Il largo consenso è anche un’assunzione di responsabilità. Il dato di Forza Italia, quasi al 30% va oltre le aspettative. Parlano i fatti, fatti avviati due anni fa dalla compianta Jole Santelli. Abbiamo lavorato sui territori ponendoci come punto di riferimento nei confronti di cittadini e amministratori. Fi si dimostra forza trainante per l’intera coalizione. Abbiamo avuto l’esigenza di formare un altro contenitore grazie al quale incassiamo notevoli risultati con la lista Forza Azzurri, una seconda lista del partito».

«Il ticket Occhiuto-Spirlì? Non è escluso che si rimetta tutto in discussione»

«Il calo della Lega continua a giustificare il ticket con Spirlì? È una domanda da porre ai leader nazionali – risponde Cannizzaro – e all’attuale presidente della Giunta regionale che è Roberto Occhiuto. Con questo dato, e mi pare che anche Fratelli d’Italia abbia accusato una battuta d’arresto, non è escluso che si rimetta tutto in discussione».