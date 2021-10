Misiti: «Conte ha dato impulso al centrosinistra»

LAMZIA TERME «Onore ai vincitori ma aspettiamo i dati definitivi. La frammentazione del centrosinistra non ha aiutato». Cosi il deputato pentastellato Massimo Misiti ai microfoni de L’altro Corriere Tv.

«Avremo tempo per fare analisi a bocce ferme – commenta a caldo – e ragionamenti sul percorso da seguire. Il M5S ce l’ha messa tutta ed è stato molto attivo a sostegno della candidata presidente. L’effetto Conte non c’è stato? Il presidente è venuto più volte in Calabria, ha dato vigore a un percorso e un grosso impulso al centrosinistra».

Il dato relativo all’affluenza è «assolutamente negativo, ciò induce a pensare ad una mancanza di fiducia dei cittadini verso la politica, significa – conclude Misiti – che c’è qualcosa che non va»