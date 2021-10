Ecco il nuovo consiglio regionale – NOMI

CATANZARO Sono in tutto 20 i seggi in consiglio regionale spettanti alla coalizione di Centrodestra sulla base dei voti ottenuti nelle tre circoscrizioni. Sette sono invece quelli ottenuti dal Centrosinistra mentre solo due per il polo civico a sostegno di de Magistris.

Tra i partiti a sostegno di Roberto Occhiuto spicca Forza Italia che ottiene in tutto 7 seggi elettorali. Di questi, 3 sono stati ottenuti nella circoscrizione Nord, dove spicca il consigliere più votato, Gianluca Gallo, e altri 2 ciascuno vanno alle circoscrizioni Centro e Sud.

Seguono Fratelli d’Italia e Lega con 4 ciascuno. Il partito di Meloni ottiene due seggi al Nord mentre quello di Salvini nella circoscrizione Centro.

Due seggi a testa per Forza Azzurri e Coraggio Italia mentre un solo seggio è quello spettante all’Udc.

Entrambi i seggi ottenuti dal polo civico vanno alla lista “de Magistris Presidente”.

Sette, tanti quanti il solo partito di Silvio Berlusconi nonché espressione del presidente eletto, sono i seggi ottenuti dal centrosinistra. Di questi 5 vanno al Partito Democratico (Due al Nord e due al Centro) e due al Movimento 5 stelle (1 al Nord e uno al Centro).

I consiglieri regionali eletti

Ecco la composizione del nuovo consiglio regionale, al quale si aggiungono Roberto Occhiuto, presidente della Regione, e Amalia Bruni, candidata del centrosinistra.

Forza Italia

Gianluca Gallo*

Katya Gentile*

Pasqualina Straface*

Michele Comito

Valeria Fedele

Giovanni Arruzzolo

Giuseppe Mattiani

Forza Azzurri

Pierluigi Caputo*

Giacomo Crinò

Coraggio Italia

Francesco De Nisi

Salvatore Cirillo

Fratelli d’Italia

Fausto Orsomarso*

Luciana De Francesco*

Antonio Montuoro

Giuseppe Neri

Lega

Simona Loizzo*

Filippo Mancuso

Pietro Raso

Giuseppe Gelardi

Udc

Giuseppe Graziano*

Pd

Franco Iacucci*

Domenico Bevacqua*

Francesco Alecci

Raffaele Mammoliti

Nicola Irto

M5S

Davide Tavernise*

Francesco Afflitto

De Magistris presidente

Ferdinando Laghi*

Antonio Lo Schiavo

*nella circoscrizione Nord mancano tre sezioni per la conclusione dello scrutinio

Circoscrizione Centro

Due i candidati eletti tra le fila di Forza Italia. Si tratta di Michele Comito (13.704 voti) e Valeria Fedele (7.962 voti). Due anche alla Lega: Filippo Mancuso (6.894 voti) e Pietro Raso (5.357 voti). Mentre Francesco De Nisi (9.158) è stato eletto tra le fila di Coraggio Italia. Così come Antonio Montuoro in Fratelli d’Italia (5.241 voti).

Nello schieramento di centrosinistra si registra l’elezione nel Pd di Francesco Ernesto Alecci (8.727) e Raffaele Mammoliti (6.030). Mentre nel M5s è risultato eletto Francesco Afflitto con 1.897 preferenze. Infine un seggio è andato ad Antonio Lo Schiavo della lista “De Magistris presidente”.

Circoscrizione Sud

Nella circoscrizione sud in Forza Italia sono stati eletti Giovanni Arruzzolo (13.600 voti) e Giuseppe Mattiani con 11.268 voti. Mentre nelle fila di Fratelli d’Italia risulta confermato Giuseppe Neri (5.886 voti). In Forza Azzurri invece passa Giacomo Pietro Crinò con 6.965 voti. Un seggio anche alla Lega con Giuseppe Gelardi (4.920) e a Coraggio Italia Salvatore Cirillo con 3.247 voti. Al Pd l’unico seggio dello schieramento di centrosinistra: l’ex presidente del Consiglio Nicola Irto che ha ottenuto 10.333 preferenze.