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Amendolara, parla Fratoianni: «Più norme e controlli, meno ipocrisia» – VIDEO

Il segretario di Sinistra Italiana e co-leader di Alleanza Verdi Sinistra: «Tutti sanno quello che accade in alcuni settori, non solo in agricoltura»

Pubblicato il: 06/06/2026 – 19:04
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Amendolara, parla Fratoianni: «Più norme e controlli, meno ipocrisia» – VIDEO
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AMENDOLARA Al fianco dei sindacati, con Elly Schlein (QUI l’intervista in esclusiva al Corriere della Calabria) al corteo di oggi pomeriggio ad Amendolara c’erano anche altri leader della politica nazionale come il segretario di +Europa Riccardo Magi, l’europarlamentare del M5S Pasquale Tridico e Nicola Fratoianni: per il segretario di Sinistra Italiana e co-leader di Alleanza Verdi Sinistra «servono controlli, servono norme e poi serve la fine dell’ipocrisia, perché tutti sanno quello che succede in alcuni settori, non solo in agricoltura». Il leader di AVS invita a una maggiore coscienza «ma – chiosa ai microfoni del Corriere della Calabria – sembra che questa consapevolezza scompaia ogni volta, fino a quando una tragedia, come quella che ha colpito questa terra e quei lavoratori braccianti, non rinfresca la memoria» conclude Fratoianni. (redazione@corrierecal.it)

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