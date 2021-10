San Lorenzo, eletto col 92% delle preferenze risulta incandidabile per una condanna di 30 anni fa

SAN LORENZO Giovanni Manglaviti era stato eletto sindaco di San Lorenzo con 948 voti, il 92,2% delle preferenze. Quasi un plebiscito. Una voragine tra lui e il competitor Giuseppe Minnella che aveva totalizzato solo 80 voti.

Una doccia fredda ha però raggiunto Manglaviti a pochi minuti dalla vittoria: a causa di una condanna risalente a 30 anni fa per falso in atto pubblico, quando era vicesindaco, non potrà ricoprire la carica per la quale è stato eletto. La notifica dell’incandidabilità di Manglaviti è stata notificata al presidente del seggio elettorale che avrebbe dovuto procedere alla convalida degli eletti. Un responso nefasto: il Comune tornerà a essere commissariato. Manglaviti giura, però, di avere chiesto, prima di candidarsi, di vedere il proprio casellario giudiziale che sarebbe risultato pulito.