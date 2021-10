Sbarco di migranti a Crotone, fermati due presunti scafisti

CROTONE Due presunti scafisti sono stati arrestati dalla squadra mobile di Crotone. Si trattae di cittadini ucraini che avrebbero condotto l’imbarcazione che lo scorso 1 ottobre in località Cannella ha sbarcato un centinaio di migranti.

Le indagini condotte dagli agenti, grazie alla collaborazione degli stessi migranti e ad alcuni elementi acquisiti, hanno consentito di individuare i due scafisti che sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Crotone.

Non è la prima volta che gli agenti della squadra mobile di Cotone sono riusciti a concludere positivamente le indagini sulle operazioni di sbarchi lungo le coste crotonesi. In particolare la polizia è riuscita durante il periodo (giugno – ottobre 2021), ad individuare ed arrestare venti persone ritenute responsabili dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed altre per reingresso illegale nel territorio dello Stato.