Cosenza, (finalmente) i consensi dei candidati: ecco i più votati – NOMI

COSENZA Le roventi polemiche, l’annuncio di possibili denunce all’autorità giudiziaria e infine la pubblicazione dei voti dei candidati al Consiglio comunale di Cosenza. Intorno alle 22 sul sito ufficiale del Comune bruzio è comparso il file contenente nomi e numeri degli aspiranti consiglieri. Una serie di contorte griglie da analizzare attentamente. I dati – ancora parziali – restituiscono conferme e qualche sorpresa.

I più votati nello schieramento di Franz Caruso

Nelle fila dello schieramento che sostiene il candidato del centrosinistra Franz Caruso, Il Pd mostra i muscoli con la capolista Maria Pia Funaro che ottiene 498 preferenze, dietro seguono Giuseppe Mazzuca 372 e Francesco Alimena 269 voti. Il più votato però è il consigliere uscente Damiano Covelli forte di 532 preferenze.

Nel Psi conquistano il maggior numero di voti Rachele Incarnato 175 e Antonio Golluscio con 110 preferenze. Nell’ultima delle tre liste a sostegno dell’avvocato penalista, Franz Caruso Sindaco, la migliore performance è della consigliera uscente Teresa De Marco 421 voti. Seguono Massimiliano Battaglia 353 voti; Roberto Sacco 272; Caterina Savastano 306; Francesco Turco 240; Domenico Frammartino 209; Giuseppe Ciacco 216 e Ivan Commodaro 220 voti.

I voti raccolti dai candidati a sostegno di Francesco Caruso

Sono otto le liste che hanno sostenuto la corsa alla carica di primo cittadino di Cosenza di Francesco Caruso: Visione Occhiuto per Caruso Continuità, Forza Cosenza, Fratelli d’Italia, Udc, Coraggio Cosenza, La Cosenza Che Vuoi, Bella Cosenza e la Lega. La lista “Occhiuto per Caruso” vede tra i più votati: Alfredo Dodaro 446 voti; Francesco Cito 422 voti; Fabio Falcone 373 voti. In Fratelli d’Italia, il consigliere uscente Giuseppe d’Ippolito conquista 529 voti, Francesco Spadafora è il più votato con 1172 voti; gli altri consiglieri uscenti Apicella e Lo Gullo conquistano rispettivamente 483 voti e 468 voti. Infine, Ivana Lucanto strappa 845 preferenze. Altra lista che ottiene un ottimo risultato è Forza Cosenza: Antonio Ruffolo è in testa con 737 voti; seguono Michelangelo Spataro con 527 voti; Luca Gervasi con 463 voti; l’ex assessore Alessandra De Rosa con 340 voti; il consigliere uscente Giovanni Cipparrone con 272 voti. Nell’Udc, infine, il capolista Enrico Morcavallo ottiene 334 voti, seguito da Alessandra Sicilia con 269 preferenze.

Le altre liste

Nel Movimento Cinquestelle che ha deciso di sostenere la candidatura di Bianca Rende, è Gianpaolo Romanello ha conquistare il maggior numero di consensi, 159. La lista Bianca Rende Sindaca presenta due candidati in cima alla classifica delle preferenze: Francesco Luberto 189 e Teresa Colonna 150.