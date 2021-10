«Vile aggressione a un candidato della Lega a Cosenza»

COSENZA «Esprimo a nome mio e della Lega la più sincera solidarietà a Roberto Bartolomeo, candidato nella nostra lista alle comunali, aggredito fisicamente in una sezione di via Popilia a Cosenza». Lo dice Simona Loizzo, neo consigliera regionale della Lega.

«Si tratta – continua – di un fatto gravissimo rispetto al quale attendiamo, fiduciosi, riscontri da parte delle autorità giudiziarie. Non è pensabile che chi fa politica debba essere vittima di inciviltà che vanno condannate da tutti e respinte dalla comunità».