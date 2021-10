I tentacoli della ‘ndrangheta sugli hotel in Emilia Romagna e Toscana

RIMINI I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con i colleghi di Cosenza e Taranto, dalle prime luci dell’alba di oggi, hanno dato vita ad una vasta operazione di polizia denominata «Popilia» in Emilia Romagna ed in Calabria e Puglia. Secondo l’accusa, soggetti di origine calabrese, molti dei quali pregiudicati, avrebbero gestito hotel, un chiringuito e una società operante nel settore degli allestimenti fieristici, nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Siena, attraverso società intestate a prestanome. In varie città di Emilia Romagna, Puglia e Calabria, le forze dell’ordine stanno eseguendo il provvedimento del Gip di Rimini che ha disposte otto misure cautelari personali per i reati di estorsione, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo calibro 7,65, intestazione fittizia di beni e il sequestro delle quote sociali e dei beni aziendali di 6 società.