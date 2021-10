Nocera, Gigliotti: «Ho chiesto al Procuratore Gratteri di essere ascoltata»

NOCERA TERINESE «La ‘ndragheta vuole vincere sempre e, come afferma il Procuratore Gratteri come un mantra, si infiltra ovunque perché non può e non vuole restare mai fuori dai giochi. E così se non riesce a garantirsi la vittoria del suo candidato con la formazione di una terza lista di disturbo, come accaduto nel 2018, cerca di infiltrarsi anche nelle altre liste come, peraltro, accaduto nelle elezioni del 2016, e ancora prima di quelle del 2019». Lo dichiara Fernanda Gigliotti, già sindaco di Nocera, e a capo del gruppo d’opposizione in Consiglio comunale al momento dell’inchiesta Alibante.

«Il pesante clima di condizionamento, d’altronde, io e il mio gruppo del Paese che Vogliamo – continua Gigliotti – l’abbiamo subito sulla nostra pelle già quando venni eletta sindaco di Nocera nel 2016 e sfiduciata dagli alleati di governo solo dopo 19 mesi per aver detto troppi “no”. Il condizionamento l’abbiamo subito ancora da candidata a sindaco nel 2018 per come ampiamente emerso nell’inchiesta Alibante. Infine nel 2019 – sottolinea Gigliotti – quando decisi di candidarmi nuovamente, quasi l’ultimo giorno utile e quando loro, gli altri, non sono riusciti a formare la famosa terza lista per farmi perdere, a quel punto avranno pensato bene di garantirsi qualche possibilità di breccia in caso di mia vittoria, millantando appoggi anche a qualche candidato. La sottoscritta tuttavia era una spina nel fianco del boss e dei suoi uomini perché da sindaco avevo tra le tante altre cose: iniziato ad usare fin dai primi giorni della mia elezione, con l’appoggio dell’allora Prefetto Latella, le case a lui confiscate, di cui una affidata alla gestione del Comune e l’altra ai Carabinieri Forestali; disposto l’esecuzione delle ordinanze di demolizione di immobili e di pertinenze di immobili facenti capo direttamente agli odierni indagati nel processo Alibante; deciso di far partire le tante lottizzazioni dei privati cittadini. incomprensibilmente ferme da venti anni e avere subordinato a queste la realizzazione di altri complessi edilizi su terreni pubblici; non avere raccolto le richieste degli uomini del boss sulla gestione di alcune concessioni demaniali.

Per tutti questi motivi – conclude Gigliotti – e per tanti altri ancora ho chiesto al Procuratore Gratteri di essere sentita personalmente e metterò a sua disposizione tutto quello che è a mia conoscenza e in mio possesso per meglio descrivere la radicalità, la capillarità della infiltrazione mafiosa nel nostro territorio».