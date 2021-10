Amministrative Cosenza, M5S a sostegno di Franz Caruso. E Bianca Rende apre al dialogo

COSENZA Il Movimento Cinque Stelle appoggerà a Cosenza la candidatura a sindaco di Franz Caruso.

«In continuità con quanto dichiarato dal presidente Giuseppe Conte – annuncia il deputato Massimi Misiti dalla sua pagina Facebook.– con riferimento ad eventuali accordi in vista del ballottaggio nei diversi Comuni in lizza, è evidente che non possa essere pensabile un eventuale sostegno al candidato di centrodestra. In tale ottica il Movimento Cinque Stelle sceglie di appoggiare la figura di Franz Caruso come sindaco di Cosenza, quale unica alternativa possibile per intraprendere un percorso di discontinuità con la precedente amministrazione».

«Siamo certi che i nostri elettori comprenderanno che si tratta di una scelta effettuata per il bene della città laddove è necessario cambiare completamente rotta e riportare ordine e vivibilità. L’apporto che il Movimento 5 Stelle potrà fornire – conclude il parlamentare – sarà in una visione più ampia di strategie da porre in essere per garantire degli standard minimi di qualità, perché nessuno deve essere lasciato indietro. La partecipazione al voto in questa tornata è importante, ed assume un significato fondamentale, per esercitare il principio di democrazia su cui si fonda il nostro Paese».

Caruso: «Il sostegno del M5S a guida Conte rafforzerà la nostra vittoria»

Soddisfatto dell’accordo, Franz Caruso. «La dichiarazione del Movimento 5 Stelle, a mio sostegno – dichiara – è importante perché crea i presupposti per rafforzare la vittoria della nostra coalizione. Si ricompone un quadro politico che ha permesso in diverse realtà del Paese la vittoria già al primo turno in questa tornata elettorale».

«Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi e ringrazio per l’apporto che il Movimento 5 stelle a guida Giuseppe Conte darà alla nostra visione di città. Il ballottaggio del 17 e 18 ottobre – conclude – è un’occasione irripetibile per dare a Cosenza un’alternativa credibile e autorevole».

Bianca Rende: «È tempo di un fronte comune per un governo di discontinuità e cambiamento»

«Oggi ho incontrato il candidato a sindaco Franz Caruso e, condivisa la comune preoccupazione per le vili manifestazioni antidemocratiche a cui abbiamo assistito ieri, ci siamo confrontati sui punti programmatici che dovranno essere caratteristici del prossimo quinquennio amministrativo». Lo scrive in una nota Bianca Rende.

«In particolare, abbiamo convenuto sui principi della pubblica amministrazione fondati sull’etica, sulle pratiche di democrazia partecipativa, sulla trasparenza degli atti amministrativi, sulla irrinunciabile rotazione degli incarichi e la valorizzazione del personale interno, da incrementare e sostenere nell’adeguamento professionale e di carriera. Attingendo al programma già presentato agli elettori, abbiamo rimarcato la questione del necessario coinvolgimento delle migliori competenze del territorio, e dell’Unical in particolare, per la risoluzione delle emergenze e criticità della città che riteniamo debba essere inquadrata all’interno di una configurazione policentrica, che preveda punti di prossimità dell’amministrazione nei quartieri, dello sviluppo ecosostenibile a partire dalle frazioni e contrade (Donnici, in primis), della riqualificazione del patrimonio immobiliare del comune e finalmente trasparenza nella sua gestione. Assodata la centralità del Welfare, su cui canalizzare in maniera prioritaria le risorse straordinarie del Pnrr, in un’ottica di rimozione delle condizioni che ostacolano l’uscita dal bisogno di larghe fasce di popolazione, su tutte le questioni di metodo che possano sancire e definitivamente la discontinuità con prassi autorefenziali o riferite a ristretti cerchi più o meno magici e al contrario ristabilisca sistematicamente metodi partecipativi nelle decisioni e politiche orientate dalla visione di genere. Con il candidato Franz Caruso – infine precisa Bianca Rende – nel reclamare una giunta di altissimo profilo, abbiamo precisato che tale vicinanza di intenti non prelude in alcun modo a ruoli di gestione o di giunta, assolutamente non in linea con il percorso fin qui intrapreso e con il quale si vuole rimanere coerenti. Per questo, in ossequio al mandato delle cosentine e dei cosentini che hanno dato il loro sostegno, il nostro potrà essere un ruolo di vigilanza istituzionale e di garanzia su una gestione rispondente ai criteri concordati e agli impegni assunti. Di certo – conclude – ci auguriamo che le nostre richieste, programmatiche e di metodo, siano condivise per votare uniti contro le destre».