«Cosche nelle prefetture e nel ministero dell’Ambiente»: un’altra bufera travolge Morra

Nuova bufera sul presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Intervenendo a un’iniziativa a Napoli, Morra, commentando un video che riproduceva l’inadegutato stoccaggio di rifiuti in Tunisia, ha affermato che “il caso Tunisia mostra come la criminalità organizzata non vada ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati ma anche nelle prefetture e al ministero dell’Ambiente dove ci sono colletti bianchi che non fanno l’interesse delle comunità”. Una dichiarazioen che ha suscitato l’indignata reazione di epsonenti del governo e non solo. Per il minsitro dell’Interno Luciano Lamorgerse quelle di Morra “sono affermazioni gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza al servizio di cittadini. Il presidente Morra chiarisca immediatamente sulla base di quali elementi o valutazioni ha reso le sue dichiarazioni”. Contro Morra anche il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Chiediamo che Morra renda note tutte le informazioni di cui è in possesso per poter intervenire nelle sedi opportune. Le accuse non circostanziate del presidente offendono la credibilità e il lavoro dei dipendenti del ministero della Transizione ecologica”. A chiedere le dimissioni di Morra infine è la Lega guidata da Matteo Salvini. “Il presidente della commissione Antimafia – dicono dalla Lega – ha fatto insinuazioni pesantissime contro prefetture e ministero dell’Ambiente: ora tiri fuori le prove o si dimetta, come doveva fare da tempo visti gli insulti rivolti perfino a Jole Santelli e l’arroganza con cui aveva preteso la vaccinazione anticovid ai parenti. La lotta alla mafia – conclude la Lega – è troppo seria e importante per affidarla a un personaggio inadeguato come Morra”.