La chiesa calabrese è in festa, don Francesco Mottola è beato

TROPEA Migliaia di fedeli hanno sfidato la pioggia per la beatificazione di Don Francesco Mottola, celebrata ufficialmente oggi a Tropea. Un appuntamento molto sentito per la comunità tropeana e per tutta la Calabria. A celebrare la figura di don Francesco Mottola è stato anche papa Francesco nell’angelus di oggi: «Anche oggi ho la gioia

di annunciare la proclamazione di nuovi beati. Ieri a Napoli – ha proseguito il Pontefice – è stata beatificata Maria Lorenza Longo, sposa e madre di famiglia del secolo 16/o,

rimasta vedova, fondò a Napoli l’Ospedale degli incurabili e le Clarisse cappuccine. Donna di grande fede e di intensa vita di preghiera, si prodigò per le necessità dei poveri e dei sofferenti. Oggi poi a Tropea, in Calabria – ha aggiunto Papa Francesco – è stato beatificato don Francesco Mottola, fondatore degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore, morto nel 1969. Pastore zelante, instancabile annunciatore del Vangelo, fu testimone

esemplare di un sacerdozio vissuto nella carità e nella contemplazione. Un applauso ai nuovi beati!», ha concluso il Papa.