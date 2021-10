Seminara, termina la fase commissariale: si insedia il nuovo sindaco

SEMINARA A Seminara le elezioni amministrative si sono concluse con la vittoria di Giovanni Piccolo, della lista “Rinnovamento, tradizione e futuro”. All’atto dell’insediamento del sindaco e della giunta si è chiuso così il periodo di commissariamento in cui il Comune di Seminara si trovava dallo scorso 16 luglio, in seguito alle dimissioni di 6 membri su 9 del vecchio consiglio comunale, tra cui proprio il neo-sindaco Giovanni Piccolo.

Da quella data il Comune è stato amministrato dal commissario prefettizio vice prefetto aggiunto Roberta Mancuso coadiuvata dal sub commissario Francesco Battaglia. In questo modo, fino alla conclusione delle scorse elezioni amministrative, terminate lunedì 4 ottobre, si sono garantite le attività amministrative essenziali per i cittadini, potendo fare anche pieno affidamento sul costante supporto dei Carabinieri della Stazione. I militari dell’Arma infatti hanno fornito un contributo che ha riscosso apprezzamento e stima da parte dei commissari, soprattutto durante l’apertura dei seggi, considerando inoltre che la frazione di Barritteri era stata dichiarata zona rossa da sabato 2 ottobre, giorno prima dell’inizio delle elezioni.