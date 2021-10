Nessuna frode al Fisco, assolto l’avvocato Morcavallo

COSENZA Oreste Morcavallo, avvocato amministrativista di Cosenza, non ha frodato il fisco. Il legale è stato assolto per non aver commesso il fatto al termine di un procedimento giudiziario durato circa cinque anni, tra indagini e processo. Per via di questa inchiesta, Morcavallo non si era potuto ricandidare alla presidenza dell’Ordine degli avvocati di Cosenza. La sentenza di assoluzione – l’accusa era frode fiscale e occultamento di documenti contabili – è stata emessa dal giudice Francesca Familiari lunedì; il magistrato ha assolto anche la moglie di Morcavallo, Rossella Boccassile, dalle accuse scaturite dalle indagini avviata dalla Guardia di Finanza di Cosenza. L’accusa aveva chiesto tre anni per l’avvocato e l’assoluzione per la moglie. Morcavallo era difeso da Enzo Belvedere e da Giovanni Flora, la moglie da Nicola Carratelli.

Morcavallo: «Finalmente finisce un incubo»

«Finisce finalmente un incubo – ha dichiarato l’avvocato Morcavallo – che ha condizionato la mia vita personale, familiare, professionale ed istituzionale. Non ho mai avuto alcun dubbio sulla perfetta liceità dei miei comportamenti e di quelli dei miei collaboratori ed ho sempre nutrito massima fiducia nella Giustizia, che per la mia tradizione familiare specifica, per i ruoli istituzionali ricoperti in quasi mezzo secolo e per la mia professione, costituisce da sempre il mio riferimento sommo ed il faro per perseguire la certezza del diritto. Devo ringraziare i miei difensori, Prof. Avv. Giovanni Flora, Avv. Vincenzo Belvedere e Avv. Nicola Carratelli, maestri italiani nel diritto penale e processuale penale, che hanno magistralmente condotto l’attività di difesa e, i miei Colleghi Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati, i Colleghi Avvocati e semplici cittadini che mi hanno sempre manifestato affetto e fiducia».