Servizi assicurativi, il Gruppo bancario cooperativo Iccrea cresce anche in Calabria

COSENZA Cresce la nuova produzione delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nel comparto protezione danni: +82% nei primi nove mesi del 2021, a testimoniare il successo delle sinergie tra BCC Servizi Assicurativi e le BCC del Gruppo e alla joint venture con BCC Assicurazioni.

I dati sono stati forniti, ad un anno dall’avvio di BCC Servizi Assicurativi, nel corso di una giornata di lavoro nella sede della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria a Salerno, prima tappa di un tour che ha portato a un confronto con i rappresentanti delle BCC in Calabria, a Cosenza, e in Puglia, a Bari. BCC Servizi Assicurativi è l’Hub dedicato alla bancassicurazione e alle coperture istituzionali per le BCC aderenti al Gruppo Iccrea, per i loro soci e clienti.

Le BCC Iccrea, oltre ad una copertura dedicata all’emergenza Covid-19, possono contare

su nuovi prodotti dedicati alla salute, agli eventi catastrofali quali terremoti e alluvioni e alle coperture per le associazioni no profit del terzo settore, in linea con i principi ispiratori del Credito Cooperativo. Complessivamente, l’intera produzione del Gruppo, che oltre a BCC Assicurazioni nel comparto danni si avvale anche del contributo nel comparto vita della joint venture BCC Vita, sempre in partnership con Cattolica Assicurazioni, al termine del 2020 ha raggiunto 150 milioni di euro nel ramo danni e circa un miliardo di euro nel ramo vita, confermandosi come una delle realtà protagoniste nel mercato della bancassicurazione.

Manzo, Presidente di BCC Servizi Assicurativi: “Abbiamo avviato un percorso efficace e

che mira a risultati importanti, a beneficio sia della competitività di ogni BCC, sia delle

necessità dei soci e dei clienti in un mercato caratterizzato da una crescente domanda di

welfare e protezione. L’importanza del Mezzogiorno è evidenziata con tre tappe al Sud:

Salerno, Cosenza e Bari”. Paldino, Vice Presidente Federazione Campania-Calabria delle

BCC: «Le banche di comunità dovranno sviluppare la “bancassicurazione” e veicolare

prodotti assicurativi, che sono indispensabili per il mercato locale e rispondono alle

necessità delle persone e delle famiglie, oltre che delle imprese».