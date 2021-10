ROMA Due vittorie per le prime due calabresi impegnate dell’ottavo turno di serie B. La Reggina batte il Lanerossi Vicenza 1-0 (1-0) nella partita disputata sul terreno dello stadio Romeo Menti di Vicenza. Il gol: nel primo tempo Galabinov al 31′.

Il Crotone di Francesco Modesto ha invece battuto il Pisa per 2-1 (2-1) allo stadio Ezio Scida di Crotone. I gol: nel primo tempo Mulattieri al 2′ e Zanellato per i calabri al 24′, Touré per i toscani al 46′. Nel primo tempo De Vitis del Pisa si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere di casa Contini all’8′.

Cosenza e Frosinone invece pareggiano 1-1 (1-0) sul terreno dello stadio San Vito di Cosenza. I gol: nel primo tempo Gori per i silani su rigore al 20′; nel secondo tempo Novakovich per i ciociari al 26′.