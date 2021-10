CASSANO ALLO IONIO Il traffico in tilt sulla Cassano-Sibari, la provinciale che dalla città viaggia verso la costa, e vigili urbani a regolare il senso alternato, lo scorso 28 settembre, avevano fatto intuire che c’era qualcosa nell’aria: un nuovo sopralluogo dei Sis dei carabinieri sul luogo dell’omicidio Giuseppe Gaetani.

La scientifica per alcune ore pare abbia simulato il delitto, ed è questa la novità di giornata, dopo i rilievi effettuati a fine settembre. I nuovi accertamenti è presumibile siano serviti a far luce sulle dinamiche del delitto.

Gaetani, cinquant’anni, è stato ucciso la sera dello scorso 2 dicembre proprio lungo quel tratto di strada. Gli inquirenti suppongono fosse l’autista di Leonardo Portoraro, il presunto boss, anch’egli ucciso il 6 giugno 2018 a Villapiana.

Quella sera di dicembre, secondo le ricostruzioni effettuate in quei giorni, Gaetani era stato raggiunto da due uomini a bordo di un furgone che poi avevano esploso una quindicina di colpi, alcuni di questi, come dimostrerà l’esame autoptico, mortali.