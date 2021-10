Giovane pestato a Castrolibero, il responsabile dell’aggressione si presenta in caserma

CASTROLIBERO Si è presentato, questa mattina, alla caserma dei Carabinieri di Castrolibero – accompagnato dagli avvocati Francesco Cribari e Ornella Nucci – il ragazzo responsabile dell’aggressione al 14enne cosentino, preso a pugni nel cortile della scuola il 4 ottobre scorso. La madre dello studente, Adele Sammarro, aveva lanciato immediatamente un appello alla comunità «a chi sa e non ha e non ha avuto il coraggio di denunciare nonostante abbia visto» (LEGGI QUI). Nessuno però si era fatto avanti, nessun compagno di classe, nessun testimone che ha assistito all’aggressione. Il minore con il peso del rimorso per quanto accaduto, ha ceduto e raccontato i dettagli dell’aggressione ai genitori tra sabato e domenica. Su sollecitazione di entrambi e degli avvocati ha raccontare la sua versione dei fatti ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini.