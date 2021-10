Pronto un investimento di 50 milioni per il porto di Gioia Tauro

GIOIA TAURO Un investimento di oltre 50milioni di euro per rendere più efficiente il terminal di Gioia Tauro. La società Medcenter, attiva nel settore della movimentazione dei container nel porto calabrese, lancia un piano di sviluppo per potenziare la capacità di trasbordo, incrementare i volumi gestiti nell’area portuale calabrese e aumentare i livelli occupazionali. L’operazione di rilancio si avvale del supporto di Invitalia che, attraverso il Contratto di sviluppo, sostiene il progetto con un contributo a fondo perduto di 6,2 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico. L’iniziativa è stata inoltre oggetto di uno specifico accordo di sviluppo tra Mise, Invitalia, Regione Calabria e Medcenter. «Nel porto verranno aggiunte – è detto in un comunicato di Invitalia – nuove strutture in grado di garantire maggiore efficienza e rapidità nelle operazioni di carico e scarico, andando quindi a incidere su un fattore fondamentale in termini competitivi. In particolare, sulle banchine saranno installate gru di ultima generazione e macchine denominate ‘straddle carriers’, per la disposizione dei container sul piazzale in file organizzate, in base alla destinazione. Il terminal verrà inoltre dotato di mezzi operativi di piazzale (trattori e piattaforme aeree), di attrezzature hardware e software perativi».