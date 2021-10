Rovito, si è insediato il nuovo Consiglio comunale

ROVITO Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale di Rovito.

«Si é svolta al Teatro Comunale la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Rovito. Dopo il giuramento – si legge in una nota – il sindaco, Giuseppe De Santis, ha proceduto ad assegnare le deleghe alla nuova Giunta. Vicesindaco è stata nominata Antonella Magnelli a cui sono state attribuite le deleghe alla Pubblica Istruzione, Cultura, Teatro e rivitalizzazione dei Centri Storici. Annunziato De Luca, per tutti Piero, è stato incaricato assessore ai lavori pubblici, Viabilità, Parco Automezzi e Decoro urbano; Michele Magno è stato nominato assessore allo sport e tempo libero, decentramento e periferie; Angela Veltri, infine, è stata incaricata assessore esterno con le deleghe alle Politiche del Personale, Attività produttive e tutela degli animali. La seduta consiliare – continua la nota – è, quindi, proseguita con l’elezione del nuovo presidente comunale, carica a cui è stato eletto a maggioranza il consigliere Antonio De Rose. Eletta anche la Commissione elettorale di cui fanno parte, quali membri effettivi, i consiglieri comunali Arianna Corbo, Emanuele Guarascio e Luigi Maringolo; sono membri supplenti Elena Guzzo, Alessio Stella e Maria Gabriella Milito. «Ringrazio prima di tutto i cittadini di Rovito – ha dichiarato il sindaco Giuseppe De Santis, nel corso del suo breve intervento – che hanno creduto nel nostro progetto di sviluppo per Rovito e ci hanno accordato la loro fiducia. Una fiducia che contraccambieremo con impegno e passione, portando avanti un lavoro quotidiano e costante a favore del bene comune. C’è tanto da fare. Dal decoro urbano alla gestione del personale comunale, dal bilancio ai servizi ordinari, dai lavori pubblici alla viabilità ecc. la situazione che abbiamo trovato è veramente problematica e difficile sotto ogni punto di vista. Ma tutti noi abbiamo spalle larghe, competenze, determinazione e passione per affrontare le numerose emergenze che ci siamo trovati davanti sin dal giorno dopo la proclamazione degli eletti. Non sarà facile ma non demorderemo e sapremo creare i giusti presupposti per la crescita sociale, culturale ed economica di Rovito».

«Ringrazio – ha concluso il sindaco De Santis – la meravigliosa squadra dei candidati consiglieri, sia quelli eletti che quelli non eletti, perché il risultato ottenuto lo abbiamo raggiunto insieme ed insieme continueremo a lavorare per Rovito. Grazie, infine, ai tanti sostenitori che ci hanno accompagnato nella campagna elettorale ed al meraviglioso gruppo di Libera…mente, che è stato il faro di luce di questa campagna elettorale e che continuerà a risplendere anche nell’azione di governo».