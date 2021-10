Scontro auto-moto a Rende, grave 29enne

RENDE Incidente in serata a Rende lungo la statale 107 all’altezza del campus universitario di Arcavacata. Nell’impatto tra una moto e un’auto è rimasto ferito un centauro di 29 anni. Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare in autoambulanza in urgenza all’ospedale “Annunziata”. Secondo quanto si è appreso, il 29enne ferito gravemente non sarebbe però in pericolo di vita. Nello scontro sarebbe rimasta ferita anche la conducente dell’auto.

Sul lungo dell’impatto, poco illuminato, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rende che hanno provveduto a regolare il traffico e a compiere i rituali rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.