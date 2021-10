Cosenza, ecco la (possibile) squadra di governo di Franz Caruso

COSENZA «Un esecutivo di grande rinnovamento, un’amministrazione giovane, politica e cosentina». Il neo sindaco di Cosenza, Franz Caruso, aveva annunciato negli studi de L’altro Corriere Tv (QUI LA NOTIZIA) la volontà di dare un segnale forte agli alleati e soprattutto agli elettori cosentini, con la costruzione di una Giunta in grado di rappresentare al meglio il progetto e lo spirito di “Cosenza 2050”.

Franz Caruso – Sindaco di Cosenza

La possibile Giunta

Resta ancora qualche nodo da sciogliere, ma Caruso – al netto di stravolgimenti – ha già in mente la squadra dei futuri assessori. Sicuri di un posto, gli “alleati” Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto che saranno alfieri di un gruppo di lavoro che terrà conto evidentemente degli accordi politici stipulati prima del turno di ballottaggio. La legge impone l’equilibrio della rappresentanze di genere negli enti locali. E anche per questo motivo, Caruso affiderà un assessorato a Maria Teresa De Marco, Maria Pia Funaro e potrebbe anche concedere uno spazio a Pina Incarnato. Nel solco del rinnovamento, dovrebbe toccare al giovane avvocato e attivista Francesco Alimena assumere il ruolo di assessore. L’esperienza è fondamentale per guidare un gruppo di lavoro giovane e animato da tanta passione, e allora Damiano Covelli e Massimiliano Battaglia saranno consiglieri e assessori “esperti” nella Giunta.

I volti dei possibili assessori

La presidenza del Consiglio

Un altro nodo pare ormai sciolto, quello relativo al nuovo presidente del Consiglio Comunale. Uno dei colonnelli del Pd cosentino, Giuseppe Mazzuca, è pronto ad assumere il ruolo ottenendo il placet della maggioranza del parlamentino bruzio. In corsa anche Bianca Rende. Resta ancora un posto vacante: la poltrona di vicesindaco.