A Corigliano arrestati un ricercato e un “topo” d’appartamento

CORIGLIANO ROSSANO Due soggetti sono stati fermati e arrestati dai carabinieri a Corigliano. Si tratta di due 29enni, entrambi di nazionalità rumena, uno ricercato perché destinatario di un provvedimento della Corte d’appello di Catanzaro del reato di evasione. Il secondo arrestato perché ritenuto responsabile di un furto avvenuto qualche giorno addietro a Villapiana. In particolare, nel corso della successiva perquisizione domiciliare avvenuta casa dei due fermati, i militari hanno scoperto e sequestrato tre televisori ritenuti oggetto del furto, oltre ad una targa risultata poi rubata nonché una pistola a salve senza tappo rosso ed altro materiale anche informatico al vaglio degli investigatori.

Al termine delle formalità di rito, i due soggetti sono stati trasferiti nella casa circondariale di Castrovillari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito della stessa attività di controllo del territorio sempre i carabinieri del reparto di Corigliano-Rossano hanno scoperto e sequestrato 17 grammi di marijuana nascosta in un’abitazione in stato di abbandono, 38 proiettili calibro 22 e 1 cartuccia calibro 12 a pallettoni.