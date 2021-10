Maltempo, annullati gli eventi della Protezione Civile “Io non rischio”

CATANZARO A seguito dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per domani, domenica 24 ottobre, sono stati annullati gli eventi fisici previsti nelle 44 piazze della Calabria per la campagna nazionale “Io non rischio” per diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile. Lo rende noto un comunicato della Protezione civile. «Rimarranno attive e operative – è detto nel comunicato – le piazze digitali per reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione. Nel bollettino è contenuta un’elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico nella Calabria meridionale, arancione nei settori ionici e gialla nel resto del territorio regionale. Condizioni meteorologiche avverse previste già dalle prime ore del mattino con precipitazioni diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul territorio regionale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici».