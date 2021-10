Tiro con l’arco: la campionessa paralimpica Petrilli ad Aprigliano

APRIGLIANO Si è svolta oggi nel Palazzetto dello Sport del Comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, l’evento sportivo di tiro con l’arco, con la partecipazione della campionessa calabrese di Taurianova, medaglia d’argento alle Paralimpiadi a Tokio, Enza Petrilli e dell’arciere catanzarese, Francesco Poerio Pitera’, medaglia d’oro in Coppa Europa giovanile; vicecampione italiano assoluto per il tiro alla targa (70 mt).

Il Comune ha consegnato ad entrambi gli arcieri una targa in ricordo e quale ringraziamento per una giornata speciale dello sport nel nostro Comune.