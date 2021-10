Rende, “Federazione Riformista” plaude all’elezione di Franz Caruso nel capoluogo bruzio

RENDE “Federazione Riformista” di Rende esprime il suo pensiero sul neo-eletto sindaco di Cosenza, Franz Caruso. A fronte del prolungarsi dei tempi dell’insediamento del primo cittadino, la nota anticipa l’atto ufficiale. «Oggi Cosenza ha di nuovo un sindaco socialista. – si legge – Un’assenza che si è sentita molto nella città capoluogo, come si sta sentendo nella nostra Rende. I socialisti (e non solo a Cosenza ed a Rende) sanno amministrare bene perché hanno visione e coraggio. È una tradizione che viene da lontano e che, per fortuna, resiste in importanti realtà della provincia (Cassano allo Jonio e Paola».

«Le nostre due città – continua – hanno ricevuto, nel recente passato, nei primi anni del millennio in corso, grandi benefici dalla collaborazione visionaria ed intelligente delle amministrazioni socialiste, che hanno determinato benessere per le due comunità, negli ultimi anni governate senza una visione ed in modo inefficiente dalle giunte di centrodestra. Siamo certi che l’avvocato Caruso saprà far rivivere la nostra grande tradizione di autonomia socialista e di buon governo, di cui è degno erede, per creare nuove condizioni di crescita civile, economica e sociale delle nostre comunità. Fraterni auguri di buon lavoro.