COSENZA La A2 “Autostrada del Mediterraneo” è temporaneamente chiusa, in direzione Villa San Giovanni, nel comune di Laino Borgo (km 154,700) in provincia di Cosenza, a causa di un incidente.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti.

Il personale Anas è intervenuto al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.