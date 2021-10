Corigliano Rossano, furgone incendiato e colpito da una scarica di proiettili

CORIGLIANO ROSSANO Un furgone dato alle fiamme e colpito da una scarica di proiettili. È accaduto a Corigliano Rossano, sul lungomare di contrada Fabrizio, terra di mezzo fra i due ex comuni.

I carabinieri guidati dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, intervenuti sul posto, stanno raccogliendo il maggior numero di indizi nel tentativo di ricostruire la vicenda. Il mezzo, incendiato, sarebbe poi stato colpito dai proiettili calibro 12 di una pistola. Un ulteriore “avvertimento” dopo le fiamme, che allargherebbe il campo delle indagini, dalle quali non escluderebbero ipotesi di gestione della manodopera agricola e del bracciantato, tra l’altro in un periodo clou come l’apertura della campagna agrumaria nella piana di Sibari.

Oltre ai carabinieri del Reparto territoriale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno sedato le fiamme.

Negli ultimi mesi in città sono stati dati alle fiamme decine di automezzi, tra cui molti furgoni utilizzati proprio per il trasporto di braccianti agricoli. (lu.la.)