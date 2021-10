Reggina, colpaccio a Perugia (0-2). Amaranto secondi in classifica. Altra sconfitta per il Crotone

PERUGIA La Reggina batte il Perugia 2-0 (2-0) nel decimo turno del campionato di Serie B, giocato allo stadio “Curi” di Perugia. In gol al 5′ del primo tempo Galabinov e al 45′ Bellomo.

Gli amaranto gestiscono la partita senza mai soffrire e si portano secondi in classifica a due punti dalla capolista Pisa grazie alla terza vittoria consecutiva, di cui due ottenute in trasferta.

Crotone-Benevento 0-2

Il Crotone, invece, non riesce a invertire la rotta, perdendo nuovamente in casa, all'”Ezio Scida” contro il Benevento secondo in classifica insieme alla Reggina. Giallorossi in gol al 37′ del primo tempo con Letizia e al 10′ del secondo tempo con Lapadula.

