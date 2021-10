Spazi 2021, i giovani imprenditori calabresi al meeting di Napoli

NAPOLI «Si è concluso sabato 23 ottobre scorso, presso la Stazione Marittima di Napoli, il 36esimo Convegno GISUD dei Giovani Imprenditori, quest’anno dal titolo SPAZI – Costruire oltre le distanze». Lo comunica una nota di Unindustria Calabria. «La localizzazione, diversa dalla storica Capri – è detto – ha subito questa variazione per consentire ampi spazi agli oltre 800 giovani imprenditori presenti da tutto il paese. Presenti dalla Calabria tutti i Presidenti dei Giovani Imprenditori delle 5 province, insieme ad una delegazione di oltre 30 Giovani Imprenditori, guidati dal presidente regionale Umberto Barreca. In questa 2 giorni, la mattina del 22 ottobre ha visto svolgersi la finale della Start-Up Competition di Confindustria Giovani. Tra i giudici che hanno filtrato le quasi 100 start-up per arrivare alle 10 finaliste, presenti i Giovani Imprenditori calabresi Vincenzo Belcastro e Vincenzo Giovanni Squillacioti – Presidente GI Crotone».

«La competizione, quest’anno molto attenta al tema della sostenibilità ambientale e sociale – si legge nella nota – ha visto vincente la start-up Rithema, in particolare con il prodotto Komposta: una cappa per cucina e ho.re.ca. che permette di compostare i rifiuti organici sfruttando il calore di cottura che andrebbe altrimenti disperso. Ha aperto i lavori del Convegno, come di consueto, il presidente GI Confindustria Campania Vittorio Ciotola il quale ha rimarcato come è necessario superare il concetto delle spese storicizzate per l’erogazione dei servizi, individuando i Livelli Essenziali delle Prestazioni».

«Il presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano – è detto ancora nella nota – ha rappresentato come sia necessario allargare l’intesa pubblico/privato per il bene del paese, come fatto per le vaccinazioni, e come sia necessario sburocratizzare il paese».

«In merito al green pass – conclude la nota – ha rappresentato come questa sia una soluzione ideale in un ventaglio di soluzioni imperfette, tale da garantire la libertà di autodeterminazione e la tutela della salute collettività. Sono inoltre intervenuti vari autorevoli interlocutori, tra cui Pietro Salini (A.D. Webuild), Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari Regionali), Luciano Carta (Presidente Leonardo), Luigi Sbarra (Segretario Generale CISL), Andrea Orlando (Ministro per il Lavoro e Politiche Sociali), Mario Moretti Polegato (Presidente Gruppo GEOX), Pasquale Salzano (SIMEST), Giulio Tremonti (Aspen Institute), Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico)».