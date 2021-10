Ercolano, uccisi due studenti scambiati per ladri

ERCOLANO Giuseppe Fusella di 26 anni e Tullio Pagliaro di 27 anni, entrambi di Portici. Sono i nomi dei due studenti che sono stati uccisi durante la notte ad Ercolano, in provincia di Napoli. I giovani erano in auto in via Marsiglia – una zona isolata della cittadina – quando un uomo scambiandoli per ladri li ha freddati.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbero stati uccisi a colpi di pistola dal proprietario di una villetta che si trova nella zona.

Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno per accertare i fatti e la delega delle indagini è stata affidata ai carabinieri. Al vaglio la posizione dell’uomo. Gli inquirenti stanno ascoltando vari testimoni per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. L’arma utilizzata per il duplice omicidio, secondo le prime informazioni, era detenuta legalmente dell’uomo.