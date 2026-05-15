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Turismo e sanità, il voto e gli equilibri regionali. Ranuccio e Giannetta a confronto

Dalla norma sui balneari ai ristori, il dibattito dei due consiglieri regionali stasera a L’altra Politica – Speciale Elezioni, ore 20.40

Pubblicato il: 15/05/2026 – 17:55
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Turismo e sanità, il voto e gli equilibri regionali. Ranuccio e Giannetta a confronto

LAMEZIA TERME Sono ormai imminenti le prossime elezioni del 24-25 maggio: circa 80 i comuni calabresi chiamati al voto, alcuni più “rilevanti” di altri non solo perché fulcro di economia, turismo e sviluppo, ma anche per l’impatto che gli esiti elettorali potrebbero avere sulla politica regionale e sugli equilibri partitici. Su questo verterà la nuova puntata di stasera de L’altra Politica – Speciale Elezioni, in onda alle 20:40 su L’altro Corriere Tv (canale 75): ospiti di Danilo Monteleone il consigliere regionale d’opposizione Giuseppe Ranuccio e il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella Domenico Giannetta.

Elezioni comunali ed equilibri regionali

Ad aprire il dibattito la recente classifica che ha visto Roberto Occhiuto consolidare la propria posizione tra i governatori più graditi d’Italia. «Un risultato che ci gratifica ed una ulteriore dimostrazione che i cittadini apprezzano il buon governo della Calabria» ha esordito Giannetta. Un dato che, commenta Ranuccio, invece deve suscitare una riflessione nel centrosinistra: «Per noi è un campanello d’allarme. È chiaro che dobbiamo cambiare marcia ed essere più bravi a smascherare le bugie del centrodestra e di Occhiuto». Per il centrosinistra, tuttavia, «il vento sta cambiando. Abbiamo ritrovato spirito unitario, ci presenteremo in maniera compatta sia alle regionali che alle nazionali». «Sono d’accordo che per loro il vento è cambiato» risponde con sarcasmo Giannetta. «Perché vedo un centrosinistra litigioso con un Pd che perde la leadership a favore di Conte». Test di prova saranno proprio le elezioni, in particolare a Reggio Calabria: «Qui il centrosinistra ha governato per 12 anni, fallendo ogni obiettivo. Noi come Regione e come Governo ci siamo dovuto sostituire, portando traguardi come l’aeroporto, il porto, il campus universitario». Per Ranuccio parlano i cittadini: «Falcomatà è stato confermato, quindi vuol dire che questi disastri di cui parla non ci sono. Se si sono sostituiti è perché di quelle esistenti Reggio è l’unica città metropolitana a cui ancora non sono stati trasferiti i poteri e le risorse che dovrebbe avere».

Turismo, balneari e sanità

Focus poi sui temi più strettamente legati alla politica regionale, a partire dallo sviluppo turistico. Ranuccio non vede alcuna crescita: «I dati sui flussi turistici ci dicono che la Calabria fatica non a decollare, ma a crescere. Un conto è la narrazione, un conto sono i dati reali di turismo e crescita». Giannetta rivendica, invece, i risultati ottenuti: «Ci danno dei bugiardi, poi però otteniamo risultati eccellenti. Sul turismo la regione ha vinto la scommessa, puntando sulla salvaguardia del mare e sullo sviluppo. Come, ad esempio, risollevando l’aeroporto di Reggio Calabria». Tra balneari e ristori, la discussione tocca alcuni punti dell’ultimo Consiglio regionale: «Ci aspettavamo che Occhiuto venisse a informarci su risorse e opere previste, ma non l’ha fatto» rimprovera Ranuccio. «Nessun governatore è stato mai aperto al dibattito come lui» replica Giannetta. Scambio acceso quando, come sempre, si tocca il tema della sanità: «I dati – critica Ranuccio – smentiscono il governo regionale e sono imparziali. L’emigrazione sanitaria aumenta, le assunzioni sono ferme, le case della comunità incomplete e gli ospedali rischiano di chiudere». Non è d’accordo Giannetta: «Siamo usciti dal commissariamento dopo 17 anni e questo è un risultato storico, eclatante. È chiaro che ci sono problemi, ma noi siamo alla continua ricerca di soluzioni». (redazione@corrierecal.it)

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