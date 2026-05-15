Dalle liste d’attesa all’innovazione, il bilancio dell’Asp di Crotone: +183% di prestazioni CUP

il cambio di passo

CROTONE Centoventi giorni di lavoro per imprimere un cambio di passo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, assicurando la piena operatività e il consolidamento dei processi vitali dell’ente. Dal suo insediamento a capo dell’ente, l’attività istituzionale di Antonio Graziano si è mossa seguendo un percorso basato sul rigore amministrativo e sulla programmazione. Oggi l’ASP presenta un bilancio di questo primo quadrimestre di gestione, caratterizzato da risultati tangibili, dallo sblocco di procedure ferme da tempo e da scelte orientate alla stabilità e all’efficienza dei servizi pubblici.

Il bilancio dell’Asp

L’indicatore più rilevante per l’utenza è quello relativo alle liste d’attesa. Il confronto tra i primi cinque mesi dell’anno precedente e lo stesso periodo del 2026 restituisce un dato chiaro: le prestazioni CUP sono passate da 3.255 a 9.212, segnando un incremento del 183%. Questo trend positivo è stato suggellato dalla firma, da parte del Direttore Generale, della delibera di adozione del nuovo “Piano Operativo per l’abbattimento delle liste di attesa”. Si tratta di un atto fondamentale che ha permesso di mettere a sistema la riorganizzazione delle agende e l’ottimizzazione delle risorse stanziate dalla Regione. Il Piano punta a un intervento organico su chirurgia, specialistica ambulatoriale e screening oncologici, attraverso un monitoraggio costante che consenta di identificare le aree di miglioramento e anticipare le prestazioni. I risultati mostrano un netto cambio di rotta rispetto al passato, quando i tempi di prima disponibilità potevano superare mediamente i nove mesi. Oggi l’azienda è in grado di garantire le prestazioni urgenti entro 3 giorni, le brevi entro 10 e le differibili entro 30 giorni (elevati a massimo 60 per alcune legate alla diagnostica), assicurando una maggiore aderenza ai tempi previsti per i bisogni di salute più immediati. Ottimi riscontri giungono anche dalle prestazioni programmabili, che raggiungono ormai una quota di evasione del 90%; sulle residue criticità, limitate a specifiche branche come l’oculistica e legate alla carenza di personale, l’amministrazione è già impegnata in un piano di risoluzione mirato.

Interventi strutturali “sbloccati” e innovazione

Sul fronte dell’innovazione, l’ASP di Crotone si attesta attualmente al vertice regionale per l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e della Cartella Clinica Elettronica. Al 17 aprile 2026 risultano pubblicati quasi 400.000 referti (con una crescita di 24.000 unità nel solo mese di aprile), grazie anche all’integrazione di undici laboratori esterni. La Cartella Clinica Elettronica, operativa in tutti i 18 reparti del “San Giovanni di Dio”, ha già permesso di tracciare oltre 13.000 ricoveri e produrre circa 100.000 note cliniche digitali. Un processo di modernizzazione che ha portato al collaudo positivo del CUP Unico Regionale e alla migrazione verso la rete ultra larga, con un risparmio consolidato di 500.000 euro. L’attività ha riguardato contestualmente lo sblocco di interventi strutturali attesi da tempo. Sono stati ultimati i lavori della Sala di Emodinamica che, con la prossima inaugurazione, restituirà alla fascia ionica e all’area silana un servizio di cardiologia interventistica fondamentale. È ripreso inoltre con determinazione il lavoro sulle quattro Case di Comunità finanziate dal PNRR, ferme da mesi, e sulla regolarizzazione dei rapporti con gli erogatori privati accreditati, oltre al lancio della prima clinica veterinaria regionale dedicata all’emergenza-urgenza.

Il nuovo Atto Aziendale

Un passaggio cruciale riguarda la governance interna: è stato istituito un tavolo di lavoro permanente dedicato alla redazione del nuovo Atto Aziendale, strumento che definirà l’identità e lo sviluppo futuro dell’ASP, con l’obiettivo di rendere l’ospedale più attrattivo per i professionisti e potenziare i servizi. In quest’ottica, la Direzione ha intrapreso con coraggio un profondo riordino amministrativo e contabile. La revisione e le revoche di alcune procedure pregresse sono state azioni necessarie per ricondurre l’Ente al pieno rispetto della normativa vigente e dei piani assunzionali. Tale operatività è andata di pari passo con l’ingresso di nuovo personale: sono state infatti già effettuate assunzioni di medici, infermieri e OSS per garantire stabilità e qualità alle cure.

La soddisfazione del dg Graziano

«Questi primi mesi confermano che la strada del rigore è l’unica possibile per costruire una sanità d’eccellenza – dichiara il Direttore Generale Antonio Graziano -. I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro di una squadra che opera con trasparenza e metodo. Ho ricevuto un mandato di grande responsabilità dal Presidente Roberto Occhiuto lo scorso 12 gennaio e lo sto onorando quotidianamente, con la consapevolezza che ogni scelta, anche la più complessa, ha come unico riferimento il bene della comunità. La piena garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e la qualità delle prestazioni sono al centro della nostra missione: stiamo ottimizzando ogni risorsa per assicurare ai cittadini di Crotone i servizi che meritano, mantenendo fede all’impegno assunto con la Regione Calabria».

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