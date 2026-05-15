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Incidente sull’autostrada a Gizzeria, auto contro guardrail: un ferito
Sul posto l’Anas per la gestione della viabilità. Rallentamenti in direzione Villa San Giovanni
Pubblicato il: 15/05/2026 – 16:59
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A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 311,750, in direzione Villa San Giovanni, a Gizzeria. Nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo in un urto contro la barriera di sicurezza, si registra un ferito. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.
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