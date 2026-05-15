Incidente sull’autostrada a Gizzeria, auto contro guardrail: un ferito

il sinistro

A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 311,750, in direzione Villa San Giovanni, a Gizzeria. Nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo in un urto contro la barriera di sicurezza, si registra un ferito. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.

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