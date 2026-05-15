Effetto Stabilicum, come cambierebbero gli equilibri in Parlamento

la legge elettorale

Ad oggi, con il Rosatellum, le elezioni politiche nazionali finirebbero con un sostanziale pareggio. Lo prevede un sondaggio di Youtrend per il Corriere della Sera, che ha calcolato le differenze tra il sistema elettorale attuale e lo Stabilicum, all’esame della commissione Affari della Camera. Secondo l’analisi, con il Rosatellum nessuna delle due coalizioni avrebbe la maggioranza assoluta: il campo largo otterrebbe 200 seggi alla Camera e 98 al Senato, contro i 179 e i 91 del centrodestra. Un lieve vantaggio che, invece, aumenterebbe con la legge elettorale recentemente proposta: grazie al premio di maggioranza (70 alla Camera e 35 al Senato) la coalizione otterrebbe una vittoria netta con 216 seggi alla Camera e 107 al Senato. In questo caso, con l’eventuale passaggio dello Stabilicum sarebbero importanti anche i partiti fuori dalle coalizioni.

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