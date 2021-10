La ricetta di Bonomi per la Calabria: «Una grande partnership pubblica e privata»

CATANZARO «Abbiamo un’occasione storica difronte, tutto il Paese e soprattutto il Mezzogiorno. La Calabria può svolgere un ruolo importante nella ripresa del Paese». Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Catanzaro, per partecipare all’assemblea pubblica di Unindustria Calabria: oltre a Bonomi, sono presenti anche il segretario generale della Cisl Gigi Sbarra, e il neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, alla sua prima uscita pubblica dopo la proclamazione e l’insediamento alla Cittadella. Bonomi ha aggiunto: «Non bastano solo le risorse, servono le riforme, importantissime. Serve anche la possibilità di una riorganizzazione della pubblica amministrazione. Non possiamo pensare di poter scaricare le risorse che ci vengono messe a disposizione se non abbiamo il coraggio di una rigenerazione della pubblica amministrazione».

Alla politica calabrese gli imprenditori non chiedono nulla, piuttosto – ha detto Bonomi – «direi cosa pensiamo di offrire noi. E noi dobbiamo metterci a disposizione. Abbiamo una manifattura importante, la seconda in Europa, se siamo in grado e sapremo costruire una grande partnership pubblica e privata allora faremo il bene della Calabria e dell’Italia». E quindi alla politica calabrese – ha proseguito il presidente di Confindustria – «non devo dare nessun suggerimento. Tutti condividiamo che stiamo vivendo un momento storico importante, un momento che può davvero segnare la svolta del Paese soprattutto sul tema delle riforme, perché al di là delle risorse che ci mette a disposizione l’Europa abbiamo la possibilità di fare quelle riforme che questo Paese da 25 anni sta aspettando. Quindi, possiamo costruire un Paese moderno, efficiente, inclusivo. Questa – ha sostenuto Bonomi – è la vera sfida che abbiamo davanti tutti noi». (c. a.)