Spacciava droga in casa a Crotone, arrestato 46enne

CROTONE È stato colto in flagranza mentre spacciava droga in casa. Con questa accusa gli agenti della squadra volante della Questura di Crotone hanno arrestato un 46enne del luogo. In particolare gli agenti, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio transitando in una via cittadina, notavano all’interno di un’abitazione due soggetti che confabulavano destando così sospetti. Alla vista della volante, i due improvvisamente hanno cercato di darsi alla fuga e tentato di nascondere qualcosa. Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno effettuato perquisizioni personali nei confronti dei due soggetti. Sono nel caso del 46enne però la perquisizione dava esito positivo, mentre al secondo soggetto, 43enne, gli agenti non hanno riscontrato nulla. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto su di un tavolo, un involucro di cellophane contente sostanza stupefacente del tipo marijuana, successivamente quantificata in gr. 35,50 nonché a seguito di accurata perquisizione domiciliare è stata scoperta altra droga e materiale da confezionamento ovvero buste di cellophane trasparente tipo sottovuoto e un bilancino intriso di marijuana. Alla luce dei fatti il 46enne è stato tratto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’A.G.