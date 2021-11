Violenza di genere, il progetto della Polizia di Stato fa tappa a Laino Borgo

LAINO BORGO «Si chiama “Questo non è amore” il progetto permanente della Polizia di Stato per la sensibilizzazione contro la violenza di genere. Un valore sui territori – si legge in una nota – che nel suo essere itinerante farà tappa, il 4 novembre, a Laino Borgo dove (dalle 10 alle 13 in piazza Navarro) arriverà il camper della Polizia di Stato con a bordo l’equipe multidisciplinare che incontrerà a scuola i ragazzi della seconda e terza media, ma anche le donne del territorio». L’amministrazione guidata dal sindaco, Mariangelina Russo, ha inteso aprire l’incontro non solo ai giovani studenti, ma anche a tutte le ragazze e le donne che «sono oggetto di violenze nelle proprie famiglie e non hanno magari a chi rivolgersi» offrendo cosi un momento di «condivisione – ha spiegato – per quanti vogliono colloquiare in maniera assolutamente segreta con personale qualificato e lasciarsi aiutare, dando così voce ad una problematica purtroppo ancora presente nella nostra società moderna». Per questo il primo cittadino lancia un appello a tutte le donne del territorio sperando che rappresenti un «momento formativo per le nuove generazioni chiamate a sconfiggere, con una nuova cultura del rispetto e della dignità della persona, questa piaga che ancora vive e si insinua nella storia di tante donne, madri, fidanzate, mogli, sempre più spesso vittime di compagni malati e ossessionati da qualcosa che tutto è tranne che amore». «Gli specialisti della Polizia di Stato incontreranno, per l’occasione, le classi della seconda e terza media del comune del Pollino, spiegando loro le modalità di comportamento in casi di difficoltà rispetto a dinamiche ossessive di comportamento di chiunque gli viva attorno».