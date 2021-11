Covid, boom di contagi in ospedale a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE Torna l’incubo dei contagi all’interno delle strutture ospedaliere. A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, nel reparto di Medicina del nosocomio sono risultate positive al tampone dieci persone tra pazienti e personale medico, tutti vaccinati e con lievi sintomi. Altri quattro pazienti, invece, ieri sono stati trasferiti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Cosenza. Questi i numeri odierni, destinati però a salire visto che nella sola giornata di oggi sono stati effettuati nella struttura circa 100 tamponi. Sempre oggi sono stati segnalati 37 nuovi casi in tutto il Comune di San Giovanni in Fiore. Una situazione che tiene in apprensione anche il primo cittadino Rosaria Succurro che ha istituito una task force dedicata all’emergenza.