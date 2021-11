Corigliano Rossano, ancora un incidente sulla statale 106: tre mezzi coinvolti, due feriti

CORIGLIANO ROSSANO Ancora un incidente sulla statale 106. A sud di Corigliano Rossano, nei pressi del ponte sul fiume Trionto, alle porte di Mirto, per cause ancora in fase di accertamento un camion e due auto, una Jeep Renegade e una Renge Rover, sono rimasti coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Rossano e un’auto medicalizzata da Lungro, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno estratto uno dei due feriti dalle lamiere, i carabinieri e la guardia di finanza.

Una delle due persone rimaste ferite è stato affidato alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio” di Corigliano Rossano.

L’impatto si è verificato nel tratto di statale più ristretto tra i 420 chilometri di 106 in Calabria. In quel punto, infatti, la carreggiata supera appena i sei metri per le due corsie, una per ogni senso di marcia.

Le forze dell’ordine stanno gestendo anche gravi disagialla circolazione – al momento bloccata – e alle lunghe code che si sono sviluppate lungo la statale fino a coinvolgere il centro abitato di Mirto, poco distante in direzione sud. (lu.la.)