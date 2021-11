Cosenza, sabato 18 dicembre si voterà per il rinnovo del consiglio provinciale

COSENZA Il presidente della Provincia di Cosenza, Francesco Antonio Iacucci, con decreto n. 14 del 5 novembre 2021, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Si voterà sabato 18 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 nei seggi ubicati nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale dalle 8 alle 20 del 27 novembre e dalle ore 8 alle 12 del 28 novembre 2021.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali in carica nei Comuni della Provincia di Cosenza. Le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni contenute nella legge numero 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica; l’elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (16) e non inferiore alla metà degli stessi (8). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. L’elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista.

Ciascun elettore esprimerà un voto ponderato (ai sensi dei commi 32, 33, e 34 dell’art.1 della legge n. 56/2014), sulla base di un indice di ponderazione che, a garanzia della rappresentatività dei territori, viene determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune nel quale si è sindaci o consiglieri.

Lo svolgimento della consultazione elettorale, considerato lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, avverrà con l’applicazione delle misure di prevenzione da Covid-19

Sul sito dell’Ente, alla Sezione “Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale”, saranno pubblicati, a cura dell’ufficio Elettorale appositamente costituito, gli atti, la modulistica e tutte le informazioni riguardanti il procedimento elettorale.