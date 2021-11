«La vera sfida del Cop26 »

Cosa aspettarci dal Cop26 che si sta tenendo in Scozia? In un articolo del Fatto Quotidiano di ieri la risposta è un invito a coalizzarsi dal basso affinché i buoni propositi non «rimangano intrappolati nelle sabbie mobili di interessi geopolitici, di corporativismi criminali».

Per questo la sfida è nel campo ecologista e nella capacità di dare vita ad una Alleanza Globale Planetaria dei movimenti, degli attivisti, delle società civili che non deleghi le “scelte giuste” a coloro che continuano ad operare nell’inazione delle buone intenzioni e nel bla bla bla!

La sfida – sono d’accordo – non sta solo e soltanto nel manifestare ed “esser contro”, ma occorre costruire una nuova governance centrata sulla difesa della natura a partire dai livelli locali ma che aspiri a divenire, come indica l’articolo del Presidente di Zero Waste, un’Alleanza Planetaria e di non concepire movimenti “consolatori” e impotenti.

Però, a mio sommesso avviso non è solo una sfida del mondo ecologista, perché da sola non basta!!

Penso che ci sia bisogno di «allargare il campo» – come dice Bersani – perché bisogna tenere insieme la lotta per il cambiamento climatico e la tutela del lavoro, in quanto stanno dalla stessa parte.

Sfruttamento delle risorse ambientali e umane sono figlie di un sistema economico, produttivo e finanziario che ha una visione colonialista di devastazione delle risorse naturali, minerarie e umane.

Condivido la posizione di Iscos della Cisl nell’impegno ad incorporare il diritto all’ambiente nel sistema dei diritti umani e che occorra una tutela collettiva ed organizzata dei diritti umani ambientali in cui anche i sindacati siano protagonisti, superando il conflitto tra diritto al lavoro e diritto all’ambiente.

Occorre tenere insieme i diritti universali e solo così si potrà correggere la tendenza del cammino dell’umanità. I “campi” del rispetto della natura e dei diritti dell’uomo e della donna vanno tenuti insieme per vincere la sfida globale per la lotta al cambiamento climatico.

*già presidente Legambiente Calabria