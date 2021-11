Reggina, la serata perfetta: vince il derby contro il Cosenza e sale in vetta alla classifica

COSENZA Va alla Reggina il derby calabrese nel campionato di serie B. Dopo 40 anni gli amaranto espugnano il campo del Cosenza grazie a una rete di Adriano Montalto al decimo minuto della ripresa. Per la squadra di Aglietti è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite: la Reggina ora sale al primo posto in classifica, a èpari punti con il Pisa, in attesa degli altri match. Per il Cosenza, che resta nella seconda metà della classifica a quota 14 punti, è il secondo ko consecutivo. Spettacolo sulle tribune da parte delle tifoserie, e fair play istituzionale con i due sindaci, Franz Caruso appena eletto primo cittadino di Cosenza, e il collega reggino Giuseppe Falcomatà ritratti sorridenti in una foto con il patron rossoblù Guarascio prima del match. (foto tratte dalle pagine facebook ufficiali della Reggina e del Cosenza).

IL TABELLINO Cosenza-Reggina 0-1. Marcatore: 55′ Montalto. Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm (85′ Sy), Carraro, Palmiero (76′ Gerbo), Florenzi (68′ Millico), Corsi (85′ Kristoffersen); Caso, Gori (76′ Pandolfi). A disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Vallocchia, Minelli, Sueva. Allenatore: Zaffaroni. Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo (80′ Ricci), Bianchi (68′ Hetemaj), Crisetig, Liotti (68′ Laribi); Montalto (62′ Cortinovis), Galabinov (80′ Tumminello). A disposizione: Micai, Loiacono, Amione, Regini, Adjapong, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti. Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 e Damiano Di Iorio di VCO. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Var: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Niccolò Pagliardini di Arezzo. Note – Ammoniti: Liotti (R), Bianchi (R), Situm (C), Cortinovis (R), Hetemaj (R). Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 4’st.