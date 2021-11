Regione, Occhiuto ridetermina la pianta organica: 50 nuove assunzioni nel 2021

CATANZARO Primi atti del neo governatore Roberto Occhiuto alla guida della Regione, Con un decreto adottato ieri, il neo presidente ha rideterminato la pianta organica dell’ente approvando la programmazione triennale del fabbisogno del personale e il piano assunzionale 2021. Il provvedimento nasce dalla considerazione – si legge nel decreto – «che, sebbene si stia approssimando la fine dell’anno, l’Ente non è ancora dotato del piano assunzionale 2021, oltre che del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2013», da qui la rideterminazione della capacità assunzione della Regione. Il decreto in sintesi prevede la copertura di 50 posti vacanti per il 2021 con una spesa di oltre 2,1 milioni: la copertura dei posti avverrà mediante l’assunzione, nei limiti della quota di riserva, delle categorie protette, nel numero di 31 unità come risultante dal prospetto informativo elaborato dal sistema informatico del Ministero del lavoro; la trasformazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 3, comma 101, dei contratti di lavoro subordinato, costituiti originariamente a tempo parziale, delle 5 unità di lavoratori socialmente utili e delle 5 unità di lavoratori di pubblica utilità, in rapporto a tempo pieno, da considerarsi nuove assunzioni; il reclutamento speciale transitorio di personale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Dlgs 75/2017, in servizio con contratto di lavoro flessibile (1 unità); l’assunzione con contratto di lavoro subordinato e a termine di personale dirigenziale, ai sensi del dlgs 165/2001 (7 unità). Dagli atti allegati al decreto del governatore Occhiuto si evince inoltre che al 30 ottobre 2021 il totale del personale in servizio alla Regione è pari a 1.787 unità, i posti vacanti sono 976, la dotazione organica rideterminata è di 2.534 unità per una spesa complessiva di 86,6 milioni, i posti programmati nel triennio 2021-23 sono 190.