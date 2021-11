«Manovra finanziaria e Pnrr. Il nostro Paese ha fame di lavoro»

«La manovra finanziari 2022 non ci soddisfa soprattutto nella declinazione legata a giovani, pensioni e fisco. Il nostro Paese ha fame di lavoro, di lavoro vero, un lavoro stabile, adeguatamente retribuito, e non sempre più precario come tutte le statistiche ci confermano. E la risposta non può essere quella di imporre austerità, rinnovi contrattuali irrisori, trattamenti pensionistici taglieggiati e misure fiscali che rischiano di favorire i contribuenti che guadagnano di più. Servono più risorse per riformare il sistema previdenziale e tagliare le tasse su pensioni e redditi da lavoro. Quota 102/103/104 e via dicendo sono solo dei palliativi. Inaccettabile, poi, l’uscita anticipata immaginata dal presidente dell’Inps, utile solo a fissare bene in mente ciò che sarà la realtà, terribile, delle pensioni esclusivamente contributive tra qualche anno. Il 60% di chi è entrato nel mondo del lavoro negli anni 90, avrà una pensione inferiore alla soglia di povertà se non si rimette in discussione il sistema di calcolo. Questa è la vera bomba sociale. E poi il Pnrr. La Cisal è al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito proprio nell’ambito dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. È un’occasione straordinaria di sviluppo se sapremo sfruttarla con attenzione e lungimiranza. Sanità, trasporti, scuola, infrastrutture, turismo, ambiente. Non è una questione di progetti ma come questi verranno portati avanti e concretizzati. Tra gli obiettivi del piano proprio la riduzione del gap tra nord e sud. Un divario che la pandemia da Covid-19 e la relativa crisi economica hanno accentuato andando a colpire principalmente le fasce sociali più basse e fragili che già prima dello scoppio della pandemia erano in ginocchio e concentrando, e cito appunto i dati Svimez, le perdite di occupazione soprattutto tra i giovani, le donne e nel Mezzogiorno. E poi ci sono le infrastrutture non adeguate. I servizi non adeguati. La sanità, drammatica, sia in termini di livelli di assistenza che di prevenzione. L’istruzione. La cultura. La burocrazia. Sempre ad arrancare. Sempre con il segno meno. E allora è evidente che qualcosa non ha funzionato ed il Sud resterà sempre la ‘questione’ se non si affronteranno, in modo risolutivo, i problemi di fondo, senza ricorrere a provvedimenti eccezionali o continuamente emergenziali, ma programmando con serietà, e monitorandone l’attuazione con rigore, le scelte fondamentali che potranno servire, nel tempo, da volano per una rinascita meridionale. E in questo la gestione del Pnrr sarà fondamentale».

*segretario generale Cisal