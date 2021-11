Vibo Marina, Fiat Panda data alle fiamme. La polizia apre un’indagine

VIBO VALENTIA La Squadra volanti della Questura, guidata dal dirigente Antonio Pullano, ha avviato le indagini per risalire ai responsabili di un danneggiamento commesso questa notte a Vibo Marina. Un’auto è stata data alla fiamme nella serata di ieri in via Pizzo, nella popolosa frazione del comune capoluogo. A fuoco è andata una Fiat Panda, di colore bianco appartenente a un sessantacinquenne che aveva parcheggiato l’utilitaria sulla pubblica via. L’incendio, di origine dolosa (per come riferito dagli investigatori della Questura), è stato domato dai vigili del fuoco del vicino distaccamento che hanno evitato che si propagasse alle altre vetture. Attività di spegnimento alle quali hanno preso parte anche gli agenti della Squadra Volanti di Vibo.