Uccise il padre violento a Torino, il pm: «Costretto a chiedere 14 anni»

TORINO Il pm Alessandro Aghemo ha chiesto 14 anni di carcere per Alex Pompa, lo studente di 20 anni processato a Torino con l’accusa di avere ucciso il padre per difendere la mamma nel corso dell’ennesima lite in famiglia.

Il magistrato si è detto «costretto» a proporre una pena così elevata e ha invitato la Corte di Assise di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla norma che impedisce di concedere la prevalenza delle numerose attenuanti. L’omicidio fu commesso a Collegno (Torino) il 30 aprile 2020. La vittima, Giuseppe Pompa, 52 anni, è stata descritta come una persona «ossessiva, aggressiva, molesta e problematica».

La mamma: «Temevamo che ci avrebbe ammazzato»

La moglie, Maria Caiola, ha detto in aula che nelle ore precedenti all’omicidio era stata chiamata «101 volte» da lui per questioni di gelosia, aggiungendo che nel corso dei mesi lei e i figli registravano le sue continue sfuriate «perché pensavamo che ci avrebbe ammazzato».

Alex, che lo stesso pm ha definito «un bravo ragazzo, serio e studioso», il 30 aprile 2020 intervenne nella lite e vibrò al padre 34 fendenti con 6 coltelli diversi. Una perizia ha definito il giovane sofferente di una sindrome post-traumatica provocata dal comportamento paterno.

Secondo il pm le angherie e le vessazioni sono state «enfatizzate» nel corso del processo. «Giuseppe – ha osservato – si comportava in maniera ingiustificabile, ma ha pagato con la vita. Una pena più alta di quella che avrebbe meritato».

Il magistrato ha comunque aggiunto che «era l’artefice delle sofferenze del figlio» e ha chiamato in causa le attenuanti generiche e della provocazione «per accumulo». «Ma il codice – ha concluso – mi impedisce di chiedere la prevalenza delle attenuanti sull’aggravante del vincolo di parentela e quindi una pena inferiore. Valutino i giudici se questa norma è ragionevole».