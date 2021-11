“Un Albero per il Futuro”, il progetto di educazione ambientale arriva a Corigliano Rossano

COSENZA Si è tenuta nei giorni scorsi presso l’Istituto Comprensivo “Leonetti” a Schiavonea, nel Comune di Corigliano Rossano, l’iniziativa “Un albero per il futuro”. 600 alunni di scuola materna, elementare e media, alla presenza di tutto il corpo docente, del personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, dell’assessore alla Cultura e Politiche sociali del Comune di Corigliano-Rossano hanno messo a dimora numerose piante. La manifestazione è stata anche l’occasione per commemorate le vittime di tutte le mafie ed evidenziare le tematiche relative ai mutamenti climatici. L’iniziativa si inquadra nell’ambito del Piano Nazionale “RiGenerazione Scuola”, al quale l’Arma dei Carabinieri ha aderito fornendo un proprio rappresentante alla cabina di regia istituita per la definizione delle iniziative da realizzare per guidare la transizione ecologica e culturale delle scuole. L’iniziativa a livello nazionale si pone come obiettivo l’approfondimento dei temi della legalità, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. Nel corso della manifestazione a Schiavonea sono state messe a dimora piante di specie autoctone della flora locale, avendo in tal senso l’Istituto l’Istituto Comprensivo “Leonetti” aderito anche alla iniziativa un “Albero per il futuro”. In particolare quest’ultima iniziativa rappresenta l’inizio di un percorso verso la sostenibilità insieme ai Carabinieri della Biodiversità, con l’intento di far conoscere i tesori naturali del nostro Paese e lasciare un segno verde di speranza nel mondo, aumentando il livello italiano di biodiversità. L’iniziativa mira, in particolar modo, a contribuire fattivamente ad aumentare la biodiversità e ridurre la C02, oltre ad inculcare comportamenti virtuosi come l’uso responsabile della plastica.