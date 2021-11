Agente immobiliare stupratore, altro caso sospetto a Bergamo

MILANO Spunta un caso sospetto a Bergamo che potrebbe essere ricondotto all’agente immobiliare arrestato a Milano per aver stordito una coppia con benzodiazepine, per poi violentare la donna. Si tratta degli atti di un procedimento su una giovane narcotizzata e abusata che però sono stati archiviati e che i pm milanesi hanno chiesto ai colleghi bergamaschi. Gli inquirenti stanno ricostruendo tutti i contatti dell’uomo per accertare se ci siano altre vittime.

Contro l’agente immobiliare, Omar Confalonieri, si sono già fatte avanti altre due ragazze. E lo stesso agente immobiliare potrebbe dunque essere coinvolto anche nel caso di Bergamo.

Il racconto delle vittime: «Avevamo notato che quell’uomo era strano»

Intanto, i coniugi rimasti vittime di quell’uomo raccontano di aver notato in lui alcune stranezze. «Speravamo che quell’aperitivo finisse quanto prima», raccontano. Era loro venuto il sospetto che lo scopo di quell’uomo fosse diverso dalla compravendita di un box, proprio durante il brindisi in un bar vicino alla loro casa. «Non si parlava assolutamente della questione immobiliare, l’argomento per cui ci eravamo incontrati – ha detto la donna agli inquirenti -. Non affrontavamo l’argomento perché avevamo notato che Confalonieri era molto strano e quindi eravamo molto a disagio, sperando che quell’aperitivo finisse quanto prima».